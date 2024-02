Schwimm-WM Schwarz mit Platz vier über 800 Meter Freistil zu Olympia

Lucas Matzerath belegte Platz sechs über 50 Meter Brust und wiederholte damit seine Platzierung von den vergangenen Titelkämpfen in Fukuoka. Der 23-Jährige Frankfurter schlug in persönlicher Bestzeit von 26,80 Sekunden an und hatte damit 48 Hundertstelsekunden Rückstand auf Weltmeister Sam Williamsson aus Australien.