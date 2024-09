Paralympics in Paris Schwanger zu Bronze: Grinham möchte Mut machen

Für einen Start habe sie sich entschieden, um jungen Müttern Mut zu machen. „Ich liebe jede Minute meiner Karriere und ich liebe jede Minute meines Mutterdaseins. Warum sollte ich beides getrennt voneinander machen müssen? Ich habe das große Glück, dass ich in meinem Sport weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen kann. Ich will nicht sagen, dass das für jeden möglich ist. Aber ich denke, es ist ein Meilenstein“, sagte Grinham vor den Paralympics.