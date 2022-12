Turnen : Schulterverletzung: Lukas Dauser bangt um EM-Teilnahme

Lukas Dauser hat sich eine Teilruptur und einen Muskelbündelriss in der Schultermuskulatur zugezogen. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Der Olympia-Zweite Lukas Dauser bangt wegen einer langwierigen Schulterverletzung um seine Teilnahme an den Turn-Europameisterschaften im April im türkischen Antalya.

Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) mitteilte, hat sich der Barren-Spezialist beim Finale der Deutschen Turnliga am 3. Dezember in Neu-Ulm eine Teilruptur und einen Muskelbündelriss in der Schultermuskulatur zugezogen.