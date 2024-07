Olympia in Paris Schröder und Zverev dabei: Sechs mögliche Fahnenträger

Wie Reitz gewann auch Popp in Brasilien Olympia-Gold. Mit der deutschen Nationalmannschaft setzte sie sich im Finale 2:1 gegen Schweden durch. Bredow-Werndl krönte sich in Tokio 2021 zur Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten. Wagner holte in Japan zweimal Bronze und ist zum zweiten Mal bei Olympia dabei.