European Championships : Schomburg bei Triathlon-EM Siebter - Frankreich dominiert

München Die deutschen Triathlon-Männer haben in die Medaillen-Entscheidung bei der Heim-EM über die olympische Distanz in München nicht eingreifen können.

Am Vortag hatte die Potsdamerin Laura Lindemann hinter Non Stanford aus Großbritannien Silber geholt. Am Sonntag (18.00 Uhr) geht es um den Titel in der Mixed-Staffel. Favorit ist Frankreich, das deutsche Quartett hofft auf eine Medaille.