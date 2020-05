Dissens an der Scheibe : Schneller Darts-Neustart verwundert Verband

München Abstand halten - auch an der Scheibe. Mit neuen Regeln und Vorgaben sind die Darts-Profis wieder gestartet, zunächst mit einem nationalen Wettbewerb. Wann es beim Weltverband PDC weitergeht, ist noch nicht absehbar.

Und wie bei den Profifußballern sieht die neue Normalität in der Corona-Krise auch an der Darts-Scheibe etwas anders aus: Masken im Trainingsraum, verzögerte Abläufe und eine Ampel, um die nötigen Sicherheitsabstände von 1,5 Metern für Spieler und Schiedsrichter zu gewährleisten. Das erste von vier Wochenenden in München haben die Sportler um Gabriel Clemens nun hinter sich, nur der Beste wird sich am Ende ein Ticket für die Darts-WM im Dezember in London sichern.