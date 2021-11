WM-Platz unter Schmerzen : So quälte sich deutscher Tischtennis-Star zur Bronze-Medaille

Houston Der 40-jährige Timo Boll wird zum ältesten WM-Medaillengewinner im Einzel. Dafür bekommt er von seinem Teamkollegen Dimitrij Ovtcharov ein Riesenlob. Die beiden sind eng befreundet.

Der aktuell verletzte deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat die Leistung seines Freundes und Nationalmannschaftskollegen Timo Boll bei den Weltmeisterschaften in Houston gewürdigt. „Das ist eine Wahnsinnsleistung, mit 40 Jahren noch mal eine WM-Medaille zu holen. Er überrascht uns immer wieder auf's Neue“, sagte der Olympia-Dritte am Montagmorgen.

Boll hatte in der Nacht zuvor das WM-Halbfinale gegen den Schweden Truls Möregardh in 3:4 Sätzen verloren, war dabei aber durch eine schmerzhafte Bauchmuskelzerrung gehandicapt. „Ich habe vor und nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Und ich glaube: Wenn sein Körper ein bisschen gesünder gewesen wäre, hätte er das Spiel gewonnen. Davon bin ich überzeugt“, sagte Ovtcharov. Der zweite deutsche Topspieler hatte die WM wegen einer Knöcheloperation verpasst.

Boll und der sieben Jahre jüngere Ovtcharov sind eng befreundet. „Ich mache immer Witze mit ihm, dass er 2028 noch bei Olympia in Los Angeles spielt. Ich bin auch weiterhin überzeugt, dass er 2024 in Paris am Start ist“, sagte Ovtcharov. „Es ist einfach bemerkenswert, welches Level er noch immer hat. Ich habe schon 2012 gehört: Das ist seine letzte Chance bei Olympia. Oder 2017: Diese Heim-WM ist seine letzte Chance. Aber ich habe immer gesagt: Nein, Timo hat eine Spielintelligenz wie kein Zweiter. Er ist einfach ein ganz besonderer Spieler und hat deshalb auch im hohen Alter noch so eine Qualität.“