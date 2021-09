Nach Gold : Schieß-Olympiasiegerin leidet an „Post-Olympia-Depression“

Schieß-Olympiasiegerin leidet an „Post-Olympia-Depression“

Nina Christen leidet nach eigenen Angaben an einer „Post-Olympia-Depression“. Foto: Oliver Weiken/dpa

Berlin Gut einen Monat nach ihrer Rückkehr aus Tokio leidet Schieß-Olympiasiegerin Nina Christen aus der Schweiz nach eigenen Angaben an einer „Post-Olympia-Depression“.

Wie die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Account bekanntgab, muss sie deswegen auch auf die nationalen Meisterschaften in Thun verzichten. „Viele Olympia-Starter machen die Erfahrung einer post-olympischen Depression“, schrieb sie. Bei ihr äußere sich dies in Schlaflosigkeit, massiver Müdigkeit, Konzentrations- und Motivationsmangel, starker Migräne und Nackenschmerzen. „Ganz zu schweigen von all den Gedanken, die mir ständig durch den Kopf kreisen.“