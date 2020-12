League of Legends in Russland : Scheitern von Vaevictis in LCL - Das sagen die Spielerinnen

Scheitern von Vaevictis in LCL - Das sagen die Spielerinnen

League of Legends in Russland

Berlin Als Vaevictis einen weiblichen Kader für die LCL-Saison 2019 ankündigte, machte das in der E-Sport-Community schnell seine Runden. Dass das Team kein einziges Spiel gewinnen konnte, schrieben viele dem Geschlecht der Spielerinnen zu. Doch was sagen sie selbst?

28 Niederlagen und ein Rekord für die kürzeste Partie der russischen League-of-Legends-Liga: Immer wieder wird die Leistung des weiblichen Kaders von Vaevictus Esports im Jahr 2019 als Beispiel herangezogen, warum sich Frauen angeblich nicht so im E-Sport beweisen könnten wie Männer.

Die Spielerinnen selbst sehen den Grund jedoch nicht in ihrem Geschlecht. Vielmehr lagen die Gründe am Spielniveau, das sie zum Teambeitritt in der Solo-Rangliste hatten. Während ihre männlichen Kontrahenten die höchsten Ränge wie „Meister“ oder „Herausforderer“ beigehörten, konnten die Spielerinnen nur einen Diamant-Rang vorweisen. Auch mussten die meisten Spielerinnen auf einer anderen Position spielen, als sie es gewohnt waren.