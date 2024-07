Doping Schatten über dem Schwimmen: Fall China belastet Olympia

Die Frage, ob er Vertrauen in faire und saubere Olympische Spiele habe, beantwortet US-Schwimmstar Caeleb Dressel unmissverständlich. „Nein“, sagte der siebenmalige Olympiasieger. Schon bevor der erste Schwimmer in Paris ins Wasser springt, liegt ein Schatten über den Wettkämpfen in der La Défense Arena. Die Doping-Debatte um 23 positiv getestete chinesische Topschwimmer belastet das Verhältnis zwischen Sportlern, Funktionären und Doping-Jägern.