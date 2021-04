League of Legends : Schalke wirft Fnatic hochkant aus Playoffs der LoL LEC

Berlin Schalke 04 Esports hat Fnatic in der zweiten Runde der Playoffs der europäischen League-of-Legends-Liga LEC deutlich mit 3:0 besiegt und damit für Fnatics schlechteste Platzierung seit langem gesorgt.

Als langjähriges zweitbestes Team galt Fnatic trotz einer schlechteren Platzierung im laufenden Split als Favorit, im Duell gegen Schalke lief aber wenig nach Plan. Schalke übernahm in allen drei Spielen früh die Initiative, Fnatics Versuche liefen am Ende häufig in die umgekehrte Richtung hinaus. Das 3:0 für Schalke, die am Sonntag gegen Rogue antreten, war überraschend ungefährdet.