Europäische LoL-Liga : Schalke macht LEC-Aufholjagd perfekt - Rogue auf Platz Eins

Schalke 04 um Felix „Abbedagge“ Braun hat es entgegen aller Erwartungen noch in die Playoffs der LEC geschafft. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Vom letzten Platz in die Playoffs: Schalke 04 hat die auf „Miracle Run“ getaufte Siegesserie vollendet und darf weiter von der Weltmeisterschaftsteilnahme träumen. Rogue dagegen steht nach dem ersten Platz der regulären Sommersaison als WM-Teilnehmer fest.

Das League-of-Legends-Team von Schalke 04 hat geschafft, was lange unmöglich schien: die Playoff-Qualifikation. Am letzten regulären Spieltag des Sommersplits der europäischen Liga LEC schlugen die Gelsenkirchener MAD Lions und feierten damit den siebten Sieg in Serie.