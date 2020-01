Neue Liga für DACH-Region : Schalke Evolution siegt zum Auftakt der LoL Prime League

Berlin Der Einstieg in die neue League-of-Legends-Liga für den deutschsprachigen Raum lief nicht für alle Mannschaften nach Plan. Während Schalkes Nachwuchsteam im Eröffnungsspiel punktet, unterliegen zwei Top-Favoriten ihren Gegnern.

Das Nachwuchsteam Schalke 04 Evolution hat das Auftaktspiel der neu gegründeten Prime League für League of Legends gewonnen. In der höchsten Division der Liga für die Region Deutschland, Österreich und Schweit setzten sich die Gelsenkirchener gegen Ad Hoc Gaming durch.

„Es fühlt sich gut an, das erste Match zu gewinnen“, sagte Schalkes Bot-Laner Nihat „Innaxe“ Aliev im Stream nach dem Spiel. „Wir haben ganz gut gespielt.“ Das Nachwuchsteam konnte die Partie vor allem mit einem strategischen Ausschalten der Drachen für sich entscheiden.

Die Prime League ist die neue Liga für League of Legends für die deutschsprachige Region und löst die Premier Tour ab. Die Liga will allen Spielern der Region eine Anlaufstelle bieten, wobei die Pro Division die höchste Stufe darstellt. Dort spielen bis März insgesamt zehn Teams an 18 Spieltagen online den Spring Split aus.