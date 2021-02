Nach Sieg gegen G2 Esports : Schalke 04 schlägt auch Tabellenführer Rogue in der LEC

Berlin Schalke 04 wird zum Favoriten-Besieger: Nachdem die Königsblauen vergangene Woche G2 Esports in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC geschlagen hatten, haben sie nun auch gegen Tabellenführer Rogue gewonnen.

Schalke war mit einem gemischten Ergebnis in die Saison gestartet, schaffte es aber mit zwei Siegen in der zweiten Woche in die obere Tabellenhälfte. Mit dem Sieg gegen Rogue unterstreicht das Team seine Ambitionen für den Spring Split und setzt sich an Platz Drei.