Nach perfekter Woche : Schalke 04 Esports komfortabel in Playoffs der LoL-Liga LEC

Aktuell werden die Schalke-Spieler in der League-of-Legends-Liga LEC von Teddys vertreten, in den Playoffs werden sie wieder persönlich vor Ort sein. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Ziel geglückt: Die LoL-Mannschaft von Schalke 04 hat sich auch den dritten Sieg der Woche in der LEC gesichert und schafft damit erneut den Einzug in die Playoffs. Auch SK hat seinen Platz sicher.

„Es ist so eine große Entlastung. Ich hatte so viel Druck auf meinen Schultern in den letzten Wochen, weil ich mir die Playoffs als Ziel gesetzt hatte“, sagte Schalkes Jungler Erberk „Gilius“ Demir im Interview nach dem Spiel. „Ich will der Beste sein und etwas gewinnen, deswegen bedeutet mir der Sieg heute so viel.“