Ohne wichtigen Stammspieler : Schalke 04 Esports chancenlos in LoL EU Masters Gruppenphase

Gelsenkirchen Frühes Aus für den ersten deutschen Vertreter: Im League-of-Legends-Turnier European Masters ist Schalke 04 Esports schon vor dem Ende der Gruppenphase ausgeschieden.

Nur das italienische Team Macko konnte Schalke in der ersten Woche schlagen, am abschließenden Spieltag blieb das Team komplett sieglos. Ungeschlagen an die Spitze setzte sich GameWard, eigentlich nur Dritter der französischen Liga, und sicherte sich neben dem britisch-nordischen Meister Dusty das Vorrücken in die Playoffs.