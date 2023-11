Auszeichnung Schäfer und Forster sind Para-Sportler des Jahres

Kosmehl prägte aufgrund der fragwürdigen Wasserqualität den kreativsten Wunsch für die Paralympics 2024 in Paris: „Ich hoffe, dass in der Seine alle Gullydeckel halten.“ Bentele, zwölfmalige Paralympicssiegerin im Langlauf und Biathlon, dann Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und heute DOSB-Vizepräsidentin, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort sein. „Ich werde unter ärztlicher Aufsicht ein Glas Sekt trinken“, kündigte sie lachend an.