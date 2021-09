Überraschender Turnierlauf : SC2-Profi HeRoMaRinE in Top-Vier - Maru gewinnt ASUS ROG

Stockholm Da hat er sich fast selbst überrascht: HeRoMaRinE kommt bei ASUS ROG Fall mit starker Leistung unter die besten Vier. Im Finale treffen jedoch zwei der zurzeit besten koreanischen SC2-Spieler aufeinander.

In der Gruppe traf der Terraner-Spieler auf drei koreanische Protoss-Spieler und qualifizierte sich mit einem zweiten Platz (2-1) für die Playoffs. Im Viertelfinale lieferte sich HeRoMaRinE dann einen echten Krimi in einer Best-of-Five-Serie gegen Riccardo „Reynor“ Romiti. Nachdem der Deutsche zunächst mit zwei Maps in Rückstand gegangen war und der Italiener somit drei Matchbälle hatte, gewann HeRoMaRinE die Oberhand und holte drei Maps in Folge.