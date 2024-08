Supercup im Handball SC Magdeburg will Trophäen-Schrank weiter füllen

Ein weiterer Titel auf dem Briefkopf des SC Magdeburg wäre ganz nach dem Geschmack von Bennet Wiegert. „Supercup-Sieger hört sich für mich nicht so schlecht an“, sagte der Erfolgstrainer des deutschen Handball-Meisters vor dem brisanten Duell mit Vizemeister Füchse Berlin um die erste Trophäe der neuen Spielzeit am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) in Düsseldorf. „Mein Antrieb ist, den Supercup nach Magdeburg zu holen.“