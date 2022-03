Neuer Eigentümer : Saudischer Fonds kauft die ESL: Nur ein stiller Partner?

Die ESL veranstaltet weltweit E-Sport-Turniere - beispielsweise in Counter-Strike: Global Offensive. Foto: Marius Becker/dpa

Köln Eine Firma des saudi-arabischen Staatsfonds wird neuer Eigentümer des E-Sport-Veranstalters ESL. Aus der Community kommt starke Kritik. Die Geschäftsführer jedoch zeigen sich unbesorgt.

Im Januar gab die ESL, die sich aus Köln zu einem der größten unabhängigen Turnierveranstalter im E-Sport entwickelte, einen Eigentümerwechsel bekannt. Von der schwedischen Modern Times Group geht das Unternehmen zusammen mit dem Matchmaking-Dienst Faceit an die Savvy Gaming Group. SGG ist ein Tochterunternehmen des saudi-arabischen Staatsfonds PIF.

Wird die ESL zum „Sportswashing“-Fall?

Saudi-Arabien steht stark in der Kritik. Laut Amnesty International sind die Menschenrechte dort extrem eingeschränkt. Homosexualität ist strafbar. Abweichler, Frauenrechtler, Journalisten und selbst Verwandte von Aktivisten würden eingeschüchtert, willkürlich verhaftet und verurteilt, Dutzende hingerichtet.

Die Beteiligung an der ESL ist nicht der erste Fall, in dem der saudi-arabische Staat in den internationalen Sport investiert. Der spanische Fußball-Supercup und die Formel 1 gastierten dort 2021. Mit Newcastle United gehört dem Staatsfonds ein englischer Fußballverein, dessen Fans die neuen Eigentümer mehrheitlich begrüßten.