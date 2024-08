Triathlon „Sau geil“: Deichmann und sein Triathlon-Weltrekord

Der Applaus wollte gar nicht mehr aufhören. Und als habe er gerade nur ein bisschen Sport getrieben, richtete Jonas Deichmann locker und auch selbst berauscht von einem erinnerungswürdigen Weltrekord-Tag ein paar launige Worte an die Fans im Ziel in Roth. Mehrere hundert waren es an diesem Donnerstagabend und dem 106. Tag seiner Challenge 120 in der Triathlon-Hochburg.