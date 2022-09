Muskelbündelriss in Wade : Sarah Voss muss auf Turn-WM verzichten

Berlin Die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss muss auf die Teilnahme an den Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool verzichten.

Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) einen Monat vor Beginn der Titelkämpfe mitteilte, leidet die 22 Jahre Kölnerin an einer hartnäckigen Wadenverletzung. Sie könne daher weder bei der WM vom 28. Oktober bis zum 6. November antreten noch bei den Qualifikationswettkämpfen am 1. Oktober in Mannheim und am 15. Oktober 2022 in Rüsselsheim. Nach dem Rücktritt von Kim Bui (Stuttgart) fehlt mit Voss in Liverpool das zweite Mitglied der erfolgreichen deutschen Frauen-Riege, die bei den Europameisterschaften im August in München Bronze im Team-Mehrkampf gewonnen hatte.