Heimsieg in Saarbrücken : Gaga Gabriel Clemens hat’s gepackt: Saarwellinger siegt bei Saar-Darts-Gala (mit Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 23 Bilder Die Stars der Darts-Szene sind in der Saarbrücker Saarlandhalle

Saarbrücken Partystimmung am Freitagabend in der Saarbrücker Saarlandhalle: Dort gelingt Darts-Star Gaga Clemens ein Heimsieg. Das Publikum – völlig aus dem Häuschen. Ein Abend voller Emotionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Der Saarländer Gabriel Clemens hat am Freitagabend, 1. Juli, die erste Saar-Darts-Gala in der Saarbrücker Saarlandhalle gewonnen. Im Finale setzte sich der Saarwellinger vor 3000 Zuschauern mit 6:1 gegen den Engländer Joe Cullen (Nummer zwölf der Welt) durch. Die Fans feierten ihren einheimischen Helden frenetisch.

„Die Zuschauer waren fantastisch und ich freue mich, dass ich gerade daheim mein erstes Turnier gewonnen habe. Allerdings weiß ich das auch einzuschätzen. Heute stand der Spaß für alle im Vordergrund“, sagt Gaga Clemens nach dem Turniersieg.

Zuschauer feiern die „Queen of the Palace“

Die Saar-Darts-Gala war ein Einladungsturnier, bei dem der Spaß sowohl für die Fans als auch für die Spieler im Vordergrund stand. Es wurde viel gejubelt, gefeiert und gesungen.

„Ich mag diese Turniere, wenn es nicht bitterernst zugeht. Es ist für alle ein tolles Event und zudem noch eine sehr gute Trainingseinheit“, sagte Fallon Sherrock, die „Queen of the Palace“, die als einzige Frau an dem Turnier teilnahm. Sie hatte als erste Frau überhaupt 2019 bei der Weltmeisterschaft im Lodoner Alexandra Palace ein Spiel gegen einen Mann gewonnen und wurde in der Saarlandhalle angefeuert.

Nach der Vorrunde war für sie allerdings Schluss. Sie verlor gegen den Waliser Jonny Clayton (Nummer acht der Welt) und gegen Joe Cullen.

In der zweiten Gruppe qualifizierten sich Gerwyn Price, die Nummer zwei der Weltrangliste, und Gabriel Clemens (23) für das Halbfinale. Beide gewannen gegen den Südafrikaner Devon Peterson, der für eine richtige Performance sorgte. Er versuchte mehrfach eine 180 (dreimal ins dreifach 20-Feld) zu werfen, ohne hinzuschauen. Fast wäre es ihm gelungen, und die Zuschauer bejubelten den Spaß.

Spieler und Publikum spielen miteinander

Generell ging es äußerst locker zur bei der Gala. Die Spieler wurden nach fast jedem Wurf bejubelt und erlaubten sich Späßchen mit dem Publikum. Bei dem Turnier ging es nicht um Weltranglisten-Punkte oder Preisgeld, sondern alleine um den Spaß. Selbst Gabriel Clemens ging nach zwei geworfenen Pfeilen in das Dreifach-20-Feld in Richtung der Zuschauer und forderte sie zum Jubeln auf. Das Publikum drehte durch, und Gaga warf den letzten Pfeil auch noch in die dreifache 20.

So ging das fast den ganzen Abend lang. Vor den Halbfinals gab es noch ein Show-Doppel, bei dem Gabriel Clemens, die deutsche Nummer eins im Darts-Sport, mit dem Stürmer des 1. FC Saarbrücken, Sebastian Jacob. antrat. Beide spielten gegen Philip Brzezinsk, den Moderator des Abends, und Martin Schindler, der deutschen Nummer zwei.

Clemens und Jacob gewannen souverän mit 2:0, und die Fans feierten beide. Ex-Weltmeister Gerwyn Price aus Wales sah sich das Spiel an. „Der ganze Abend macht einfach nur Spaß. Ich kann nur den Hut ziehen vor dem deutschen Publikum. Die Begeisterung für Darts ist einfach zu spüren“, sagte Price. In den Halbfinals war allerdings durchaus eine Ernsthaftigkeit zu spüren, und es ging nicht mehr ganz so locker zu, wie noch in der Vorrunde.

Clemens holt Rückstand auf

Clemens schlug Clayton nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2, und Cullen gewann gegen Price ebenfalls mit 4:2. Im Finale dominierte der Saarländer das Geschehen. Gabriel Clemens aus Saarwellingen hatte schon Matchdarts zum 6:0, machte den Sieg dann aber mit dem 6:1 perfekt. Die Saarlandhalle jubelte, und die Vorfreunde auf ein weiteres Turnier dieser Art im kommenden Jahr war groß.