Dopingskandal in Russland : 298 Verdachtsfälle setzen Verbände unter Druck

Moskau Die russische Doping-Krise nimmt nach der Analyse der Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor neue Fahrt auf.

Bei Fällen, in denen ein Verband nach Ansicht der Wada nicht angemessen handelt, werde sie den Sachverhalt selbst überprüfen, teilte sie am Dienstag mit. Dort behalten sich die Doping-Jäger auch das Recht vor, entsprechende Fälle dem CAS vorzulegen. Die Bewertung durch die Verbände werde laut Wada-Angaben „einige Zeit in Anspruch nehmen“. Sie selbst wolle in „naher Zukunft“ weitere Pakete zur Verfügung stellen, bis Ende des Jahres sollen alle wichtigen Fälle untersucht werden.