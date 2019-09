Japanische Vorbehalte : Rugbyspieler wollen bei WM Tätowierungen verstecken

In Samoa ist das Tragen von Tätowierungen Tradition: Nationalspieler Ah See Tuala (M) in Aktion. Foto: Jürgen Kessler.

Tokio Aus Rücksicht auf japanische Vorbehalte gegen Tätowierungen wollen Rugbyspieler bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Japan ihre Körperverzierungen verdecken.

So wollen die Spieler aus Samoa, wo das Tragen von Tattoos Tradition ist, an einzelnen Trainingsorten ihrer Gastgeber eng anliegende Sportkleidung tragen. In Japan werden Tätowierungen immer noch häufig mit der heimischen Mafia, der Yakuza, in Verbindung gebracht. So werden Tattoo-Träger oftmals in den berühmten Onsen-Naturbädern abgewiesen.