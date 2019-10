Sieg gegen Australien : Rugby-WM: England erster Halbfinalist

Der Engländer Anthony Watson (l) wird vom Australier Marika Koroibete attackiert. Foto: Christophe Ena/AP/dpa.

Oita England hat als erste Mannschaft das Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan erreicht. Der Ex-Weltmeister gewann in Oita 40:16 (17:9) gegen den zweimaligen Titelträger Australien und trifft in einer Woche entweder auf Titelverteidiger Neuseeland oder Irland.

