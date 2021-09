Turnier in Kanada : Rugby: Deutsches Siebener-Team startet bei World Series

Deutschlands Rugby-Männer nehmen in der olympischen Siebener-Variante erstmals seit 2009 wieder an Turnieren der World Series teil. Foto: Leonardo Rubilar/Agencia Uno/dpa

Hamburg Die deutschen Rugby-Männer nehmen in der olympischen Siebener-Variante erstmals seit 2009 wieder an Turnieren der World Series teil.

Das Team von Bundestrainer Damian McGrath ist als Einladungsmannschaft bei den Veranstaltungen in Kanada in Vancouver am 18. und 19. September sowie in Edmonton am 25. und 26. September dabei.