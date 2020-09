Wegen Corona-Krise : Rugby Championship in Australien statt Neuseeland

Die Rugby Championship findet in diesem Jahr in Australien statt. Foto: Will Oliver/EPA/dpa

Sydney Die diesjährige Rugby Championship (TRC) wird im November und Dezember in Australien ausgetragen - zur Enttäuschung des Nachbarlandes Neuseeland.

Das Turnier werde hauptsächlich im Bundesstaat New South Wales an der Ostküste gespielt, teilte der Organisator SANZAAR mit. Ob Zuschauer zugelassen werden, war noch unklar. In Australien herrschen wegen der Corona-Pandemie sehr strikte Regeln. Normalerweise findet die Meisterschaft in den verschiedenen Teilnehmerländern per Heim- und Auswärtsspiel statt.