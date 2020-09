Turnier in Lettland : Rückschlag für Thole/Wickler bei Beachvolleyball-EM

Jurmala Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-EM in Lettland einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Philipp Arne Bergmann und Lukas Pfretzschner erhielten sich mit einem 2:0 (25:23, 22:20) gegen das Gastgeber-Duo Marcis Jirgensons und Rinalds Aispurs ihre Chance auf das Achtelfinale. Sie treffen in der K.o.-Runde in einem weiteren deutsch-italienischen Duell auf Jakob Windisch und Adrian Carambula.

Die Spiele wurden nach der wetterbedingten Pause am Donnerstag auf den Außenplätzen einer Beachvolleyball-Halle nahe Riga ausgetragen - aus Sicherheitsgründen ohne Zuschauer. Die Veranstalter wollen noch darüber entscheiden, ob einige der am Freitag noch anstehenden Spiele in dem eigens für die EM errichteten Stadion am Ostseestrand von Jurmala stattfinden können. Wegen Sturm und starken Regens waren am Vortag alle vorgesehenen Spiele abgesagt worden.