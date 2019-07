Schwimm-WM : Rückenschwimmer Diener verpasst Halbfinale: „Echt traurig“

Hat das Finale klar verpasst: Rückenschwimmer Christian Diener. Foto: Bernd Thissen.

Gwangju Rückenschwimmer Christian Diener hat bei der Schwimm-WM in Südkorea das Halbfinale über 100 Meter klar verpasst. Der 26-Jährige schlug in Gwangju nach 54,68 Sekunden an und belegte im Vorlauf nur den 25. Platz.

