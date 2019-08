Titelkämpfe in Ottensheim : Ruderer Zeidler steigt zum WM-Favoriten auf

Ottensheim Unbändige Kraft und unerschütterliches Selbstvertrauen - Ruder-Shootingstar Oliver Zeidler geht als Topfavorit in den WM-Showdown.

Anders als die Fachwelt wirkte der 23 Jahre alte Ingolstädter nach seinem Sieg im Einer-Halbfinale der Titelkämpfe auf einem Nebenarm der Donau bei Ottensheim wenig überrascht. „Ich habe heute Morgen beim Zähneputzen in den Spiegel geschaut. Da habe ich den stärksten Ruderer der Welt gesehen. Ich hoffe, das bleibt auch am Sonntag so“, sagte er voller Hoffnung auf eine Fortsetzung des Ruder-Märchens im finalen Kampf um Medaillen.

Nur drei Jahre nach seinem Wechsel in das Skiff meldet der einstige Leistungsschwimmer Ansprüche auf den Einer-Thron an. Selbst der knappe Rückstand auf Stef Broenink bei der 1500-Meter-Marke brachte Zeidler am Freitag nicht aus der Ruhe. Mit beeindruckendem Stehvermögen und verblüffender Souveränität zog er an dem Niederländer vorbei und wehrte auch den Angriff des Weltcup-Siegers Sverri Nielsen aus Dänemark ab. Und doch sieht der Europameister noch immer Luft nach oben: „Mit dem Endspurt war ich noch nicht ganz zufrieden. Da war ich drei Sekunden langsamer als geplant.“