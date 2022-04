Boat Race in London : Ruderer aus Oxford gewinnen Traditionsrennen gegen Cambridge

Boat Race in London

London Die Ruderer der Universität Oxford haben das traditionelle Boat Race auf der Londoner Themse gegen ihre Rivalen aus Cambridge gewonnen. Mit dem ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen gelang Oxford der insgesamt 81. Erfolg, Cambridge holte bisher vier mehr.

Bei den Frauen setzten sich zuvor die Ruderinnen aus Cambridge in Streckenrekordzeit von 18:22 Minuten klar durch. Nach dem fünften Sieg in Folge heißt es in der Gesamtbilanz gegen Oxford nun 46:30 für Cambridge.