Rudern Ruder-Teams starten in Olympia-Countdown

Der DRV hat sich bisher sechs von möglichen 14 Startplätze für Paris 2024 sicher. Bei der Nachqualifikation im Mai in Luzern werden weitere Tickets für die Olympischen Spiele vergeben. „Wir brauchen medaillenfähige Boote - momentan haben wir keine bis auf den Männer-Einer. Es ist unsere Aufgabe, ein Boot mit den besten Aussichten zu finden. Das mag auch zur Schwächung eines anderen Bootes führen. Es kann nicht um die Chancenmaximierung für den Einzelnen gehen“, sagte DRV-Sportdirektor Mario Woldt. Bei der WM in Belgrad hatte Skiff-Weltmeister Zeidler für die einzige Medaille in den 14 olympischen Klassen gesorgt.