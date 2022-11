Transatlantik-Regatta : Route du Rhum: Segler nach Explosion an Bord gerettet

Saint-Malo/Frankreich Bei der Transatlantik-Regatta Route du Rhum kann der französische Segler Fabrice Amedeo nach einer Explosion und Feuer an Bord seiner Yacht aus der Rettungsinsel geborgen werden. Sein Boot sank.

Bei der Transatlantik-Regatta Route du Rhum war der Franzose nach geplatztem Wasserballasttank am 13. November, Flutung seines Bootes, elektronischem „Blackout“ an Bord und Rauchentwicklung bereits auf dem Weg in den portugiesischen Hafen Cascais, als eine Explosion seine Imoca-Yacht am 14. November erschütterte. Eine Stichflamme und Feuer an Bord zwangen den Solosegler in die Rettungsinsel. Von dort musste er mitansehen, wie seine Yacht „Nexans - Art & Fenêtres“ binnen 30 Minuten sank.