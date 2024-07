Tischtennis Roßkopf über Boll: „Aktuell der größte deutsche Sportler“

Boll hatte im Mai verkündet, nach den Spielen vom 26. Juli bis 11. August in Paris zumindest seine internationale Karriere zu beenden. Für seinen Verein Borussia Düsseldorf möchte der dreimalige Weltranglisten-Erste bis zum Vertragsende 2025 noch eine Saison in der Bundesliga und in der Champions League weiterspielen.