Geteilte Tabellenführung : Rogue und Fnatic dank dominanter Auftritte an LEC-Spitze

Rogue und Fnatic dank dominanter Auftritte an LEC-Spitze

Als Tabellenführer sieht es für Fnatic in der europäischen LoL-Liga LEC derzeit sehr vielversprechend aus. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Rogue und Fnatic haben sich in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC klar gegen ihre Kontrahenten durchgesetzt und teilen sich damit weiter die Tabellenführung. MAD Lions musste sich dem Tabellenletzten SK Gaming geschlagen geben.

„Ich habe großes Vertrauen in mein Team und glaube, dass wir um den Titel mitspielen können“, sagte Gabriël „Bwipo“ Rau von Fnatic im Interview nach dem Spiel. „Bisher sehen wir sehr gut aus und ich möchte dieses Momentum auf jeden Fall mit in die Playoffs nehmen.“

Das Team um Bwipo dominierte die Partie gegen Astralis und holte sich in nur 25 Minuten den Sieg. Das Spiel war eine Demonstration der guten Form, die Fnatic in den letzten Wochen gezeigt hatte: Das britische Team gewann neun seiner letzten zehn Spiele und kann damit an frühere Erfolge anknüpfen.