Halbzeit in der LoL-Liga : Rogue siegt gegen MAD Lions in spannendem Top-Spiel der LEC

Berlin LEC-Frühlingsfinale reloaded: Das Duell zwischen den Favoriten MAD Lions und Rogue verspricht viel Spannung. Die Teams liefern sich eine enge Partie. Der Rest der Spielwoche bleibt voller Überraschungen.

Rogue steht dadurch weiter mit Misfits Gaming an der Tabellenspitze. Misfits musste sich an diesem Wochenende gegen schwierige Gegner beweisen: Zwar verlor das Team am Freitag gegen MAD, konnte aber die fast schon verlorene Partie gegen G2 Esports am Ende noch drehen.