League of Legends : Rogue entscheidet LEC-Spitzenduell gegen MAD Lions für sich

Berlin MAD Lions unterliegt Rogue im Spitzenduell der LEC, behält aber die alleinige Tabellenführung. Dahinter spitzt sich das Rennen um die Plätze in den Playoffs durch Siege von Vitality und G2 weiter zu.

„Ich denke, unser Potenzial ist viel größer als das, was wir bisher gezeigt haben“, sagte Markos „Comp“ Stamkopoulos von Rogue im Interview nach dem Spiel. „Aber ich bin sehr zufrieden damit, wie sich die Dinge entwickeln. Und ich denke, wir werden für die Playoffs vorbereitet sein, denn darauf kommt es am Ende an.“

Rogue kam mit drei Niederlagen in Folge in die Partie gegen den Tabellenführer. Doch das Team um Comp hatte die Kontrolle von Anfang an in der Hand und spielte den Vorsprung souverän zu Ende. MAD steht zwar weiter an der Tabellenspitze, doch dahinter wird es immer enger.