Starker Auftritt zum Start : Rogue dominiert Misfits in den LEC-Playoffs

Rogue dominiert Misfits in den LEC-Playoffs

Larssen (3. v. l.) zeigte mit seinem Team Rogue eine starke Leistung in der ersten Playoff-Serie der LEC Frühlings-Saison. Foto: Riot Games

Berlin Es geht in die heiße Phase: Die Playoffs der LEC starten mit dem Duell zwischen Rogue und Misfits. Rogue ist der Favorit - die Überraschung bleibt aus.

Rogue steht in der nächsten Runde der Playoffs in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC. Gegen Misfits Gaming hat das Team nur ein Spiel abgegeben und ist damit nur noch eine Serie vom Finale entfernt.

Das Duell versprach eigentlich Spannung: Rogue ging als Tabellenführer nach der regulären Saison als Favorit in die erste Best-of-Five-Serie der Playoffs. Doch Misfits hatte auch gezeigt, dass es aussichtlose Spiele zu den eigenen Gunsten drehen konnte.

Rogue dominiert den Start

Rogue knüpfte in der ersten Partie der Best-of-Five Serie aber direkt an die starke Leistung aus der regulären Saison an. Misfits hielt sich zwar lange im Spiel, doch Rogue behielt die Oberhand und spielte den Vorsprung dominant zum Sieg.