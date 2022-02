Ungeschlagen in der Hinrunde : Rogue dominiert G2 Esports im Spitzenspiel der LoL-Liga LEC

Ungeschlagen in der Hinrunde

Rogue erhält mit einer dominanten Performance gegen G2 die makellose Serie in der LEC aufrecht. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Derzeit ungeschlagen und noch nie gegen G2 gewonnen: Eins von beiden will Rogue im letzten Duell der ersten Saison-Hälfte in der LEC ändern. Dafür dreht der Spitzenreiter zur Höchstform auf.

Nach einem Sieg gegen G2 Esports geht Rogue ungeschlagen in die Rückrunde der europäischen League-of-Legends-Liga LEC. Der Tabellenführer baut dadurch zudem den Abstand zu den Verfolgern weiter aus.

Zuvor hatte Rogue in der regulären Saison noch nie gegen G2 gewonnen. Das änderte sich am neunten Spieltag der LEC-Frühlingssaison: Von Beginn an spielte Rogue dominant auf und bestrafte jeden Fehler des Berliner Teams. Der Vorsprung wuchs rasant, nach nur 25 Minuten schloss Rogue die Partie zur perfekten ersten Saison-Hälfte.