Bestes deutsches Team : Rogue auf Platz Vier in der Rainbow Six European League

Rogue auf Platz Vier in der Rainbow Six European League

Paris Als einziges deutsches Team wird Rogue neben den Top-Favoriten BDS, Empire und Vitality beim Rainbow Six Major in Schweden antreten. BDS hofft dort auf den ersten internationalen Meistertitel.

