Schritt Richtung WM : Rocket League: Rogue gewinnt erstes RLCS-Frühlingsturnier

San Diego Das US-Amerikanische Rocket-League-Team Rogue hat sich Platz eins beim ersten RLCS-Turnier des Frühlingssplits erspielt. Im Finale des NA-Turniers setzte sich Rogue mit 4:1 gegen die Kansas City Pioneers durch.

Mit dem Sieg sicherte sich Rogue 451 Qualifikationspunkte für die Weltmeisterschaft und kletterte in der US-Rangliste auf Platz drei. „Ich mag den Druck, der macht mir nichts aus. Ich habe einfach immer Spaß daran, Rocket League zu spielen“, sagte Rogue-Spieler Jason „Firstkiller“ Corral. „Eigentlich muss man nur 12 Stunden am Tag Rocket League spielen und dann klappt das schon alles.“

Rogue startete mit drei Siegen in das Finale und brachte seinen Gegner damit direkt in Zugzwang. Und tatsächlich konnte Kansas City mit einem 1:0-Sieg verkürzen. Im fünften Spiel ließ Rogue dann wieder nichts zu und sicherte sich mit 4:1 gegen chancenlose Kansas City Pioneers den Titel.

In der Gruppenphase hatte es noch nicht so gut für Rogue ausgesehen. Nur wegen des besseren Rundenverhältnis landete das US-Team auf Platz zwei. In der K.o.-Runde war von den anfänglichen Schwächen dann allerdings nichts mehr zu spüren.