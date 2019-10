Sensible Themen vermeiden : Riot will keine politischen Statements bei der LoL-WM

Riot will keine politischen Statements bei der LoL-WM

Sensible Themen vermeiden

Die Riot-Games-Zentrale in Los Angeles. Foto: Riot Games/dpa.

Los Angeles Riot Games hat nach eigener Aussage Spieler und Kommentatoren bei der League-of-Legends-Weltmeisterschaft daran erinnert, keine sensiblen Themen wie Politik oder Religion anzusprechen.

In einer Mitteilung auf dem Twitter-Account lolesports nimmt das Unternehmen auch Bezug auf die politische Situation in Hongkong. Riot Games gehört zu 100 Prozent der chinesischen Firma Tencent, die auch Beteiligungen an weiteren internationalen Spieleentwicklern wie Ubisoft oder Epic Games hält.