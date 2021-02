„VCT Game Changers“ : Riot startet Valorant-Turnierserie für Frauen

Das „VCT Game Changers“-Programm soll die Gleichberechtigung von Frauen in der Valorant-Szene stärken. Foto: Riot Games/dpa

Los Angeles Valorant-Entwickler Riot Games hat mit den „VCT Game Changers“ ein neues E-Sport-Programm angekündigt. Die Turniere sollen Frauen und anderen unterrepräsentierten Geschlechtern Chancen und Aufmerksamkeit in der Wettkampfszene ermöglichen.

„Als Frau in Spielen anzutreten kann eine entmutigende Aufgabe sein, die oft zu einem Wettbewerbsnachteil führt“, sagte die ausführende Produzentin von Valorant, Anna Donlon, in einem Ankündigungsvideo. „Während wir im Spiel daran arbeiten, gibt es einige coole Sachen, die wir im E-Sport machen können.“

„VCT Game Changers“ soll als Teil der Valorant Champions Tour auf dem Erfolg des „For The Women Summer Showdown“ aufbauen, der im September 2020 im Rahmen der Ignition Series stattgefunden hatte. Das Programm besteht aus zwei Teilen. Die Serie soll weltweit Turniere in einer Größenordnung ähnlich der letztjährigen Ignition Series bieten, und sich an Spielerinnen auf dem höchsten Niveau richten. Die Preisgelder rangierten dort je nach Region zwischen 2500 und 60.000 Euro.