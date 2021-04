Titelkämpfe in Warschau : Ringerin Rotter-Focken gewinnt EM-Bronze

Titelkämpfe in Warschau

Holte die erste deutsche Medaille bei der Ringer-EM in Polen: Aline Rotter-Focken. Foto: Kadir Caliskan/UWW/dpa

Warschau Aline Rotter-Focken hat bei der Ringer-EM in Warschau die Bronzemedaille gewonnen. Die Krefelderin siegte in Duell um Platz drei gegen Wassilissa Marsaljuk aus Belarus und sicherte dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) das erste Edelmetall.

Die 30-Jährige hatte sich zuvor in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 76 Kilogramm durch einen klaren Erfolg über Kamile Gaucaite aus Litauen für den Bronze-Kampf qualifiziert. Rotter-Focken gewann ihre insgesamt vierte EM-Medaille, dazu kommen vier Plaketten bei Weltmeisterschaften, unter anderem Gold 2014 in Taschkent. Sie will ihre Karriere nach den Olympischen Spielen beenden.