Corona-Krise : Ringer-Ass Stäbler hofft auf Zuschauer bei Olympia in Tokio

Ringer-Ass Stäbler hofft auf Zuschauer bei Olympia in Tokio

Stuttgart Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hält die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) für richtig und hofft, dass zumindest einheimische Zuschauer zu den Wettkämpfen in Japan zugelassen werden.

„Ich habe als einer der ersten gesagt, dass die Athleten geimpft werden sollen und die Spiele stattfinden müssen. Und ich sehe es immer noch so“, sagte der 32-Jährige. „Ich bin überzeugt, dass Olympische Spiele ähnlich wie große Fußball-Events so viele Menschen berühren, mitnehmen und glücklich machen können. Sie können Millionen Menschen einen Mehrwert geben - gerade in dieser Zeit. Und sei es nur am Fernseher zuhause im Wohnzimmer.“