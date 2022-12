Ein neuer Champion : Reynor triumphiert bei Homestory Cup in Starcraft 2

Reynor triumphiert bei Homestory Cup in Starcraft 2

Krefeld In Krefeld krönt sich ein Starcraft-2-Spieler zum ersten Mal in seiner Karriere zum Champion des Homestory Cups. Damit beendet er gleichzeitig die lange Titelserie seines größten Konkurrenten.

Ein breites Grinsen, die Gewinnerfaust schnellte hin und her, Weihnachtsmusik klang neben lautem Applaus: Der Starcraft-2-Profi Riccardo „Reynor“ Romiti hat den Homestory Cup in Krefeld in einer winterlichen Szenerie gewonnen.