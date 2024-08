Eröffnungsfeier Reserve-Astronaut trägt Fahne bei Start der Paralympics

Als Fahnenträger bei der Eröffnung der Paralympischen Spiele in Paris ist mit dem Briten John McFall (43) ein paralympischer Athlet dabei, der als Astronaut noch hoch hinaus will. „Ich bringe die paralympische Flagge auf die Bühne und überreiche sie dann denjenigen, die sie aufziehen“, sagte McFall in Paris vor der Eröffnungszeremonie am Mittwochabend. Während der Spiele wirbt er für die Einbindung von Menschen mit einer Behinderung sowie für Gleichberechtigung und Diversität. Der Brite hatte als 19-Jähriger einen Motorradunfall und verlor dadurch seinen rechten Unterschenkel.