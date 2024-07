Olympia-Fahnenträger Reitz sieht Nominierung als Auszeichnung fürs Schießen

Sportschütze Christian Reitz sieht seine Nominierung als deutscher Fahnenträger bei den Olympischen Spielen in Paris als Auszeichnung für seine Sportart. „Es ist eine große Ehre, zur Nominierung vorgeschlagen zu werden. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch für den Schießsport allgemein, dass ein Sportschütze in die engere Wahl kommt beziehungsweise zur Wahl aufgestellt wird“, sagte der 37-Jährige, der in Paris seine fünften Sommerspiele erlebt.