Ski alpin : Rebensburg kann Erfolg nicht wiederholen

St. Moritz Eine Woche nach ihrem Sieg in Lake Louise hat Viktoria Rebensburg einen weiteren Podestplatz im Super-G verpasst. Die 30-Jährige landete am Samstag beim Weltcup in St. Moritz als beste Deutsche mit 0,96 Sekunden Rückstand auf Siegerin Sofia Goggia (Italien) auf dem zehnten Rang.

